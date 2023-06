L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Sasha Blouse italiano nella sua ultima versione

Per affrontare i pericoli del mondo de L'Attacco dei Giganti, è necessario avere un esercito ben addestrato. Sono in pochi però che si lanciano sul fronte, con il comando di Erwin Smith riservata ai più coraggiosi. Ci sono tanti soldati forti nell'Armata Ricognitiva che dimostrano spesso il loro valore.

In questo gruppo è presente Sasha Blouse, un personaggio molto amato nella serie de L'Attacco dei Giganti. Conosciuta anche come "la ragazza patata" a causa della sua passione per il cibo e per le tante volte in cui si è fatta beccare con una patata lessa tra le mani, Sasha è una membro dell'Armata Ricognitiva.

La ragazza è conosciuta per il suo appetito insaziabile e la sua passione per il cibo, tanto da rubare cibo dalle riserve dell'esercito. Questo tratto comico aggiunge un tocco di leggerezza in mezzo all'intensa atmosfera di guerra della serie. Tuttavia, Sasha è molto più di una semplice mangiona: è una combattente coraggiosa e abile che dimostra una grande determinazione e coraggio sul campo di battaglia, mostrando in particolare grandi doti con le armi a distanza come archi e fucili.

Il personaggio di Sasha Blouse ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua personalità unica, combinando momenti di comicità con scene emozionanti e drammatiche. La sua evoluzione nel corso della serie è evidente, passando da una ragazza di campagna a una guerriera valorosa e altruista. E per questo Michela Silvestri, cosplayer italiana, realizza un cosplay di Sasha Blouse nella sua ultima versione. La divisa nera è la stessa usata dopo il timeskip de L'Attacco dei Giganti, mentre anche stavolta sgattaiola in cucina per mangiare una patata con un enorme sorriso.

Dalla stessa divisione ecco un cosplay di Historia e Ymir spose.