L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Sasha perfetto ad opera di Shimotsuki

Con un manga pubblicato per oltre 11 anni e ben tre stagioni e mezza all'attivo, L'Attacco dei Giganti si è cementato nel fandom di anime e manga. I prodotti dedicati a questo brand sono innumerevoli e spaziano dal semplice merchandising come gachapon e portachiavi a prodotti utili per effettuare i cosplay dei personaggi della serie.

Molti cosplayer si concentrano sui personaggi principali come Levi Ackerman, ma considerato il pubblico vasto di cui gode L'Attacco dei Giganti sono stati rappresentati in cosplay anche figure come Petra Ral, che sono apparse poco nella serie. Nel bel mezzo si pone Sasha Braus, uno degli storici personaggi e che ha accompagnato Eren e compagni per lungo tempo durante la caccia ai giganti.

Conosciuta simpaticamente come la ragazza patata a causa della sua prima folgorante apparizione nella serie, non si è mai tirata indietro di fronte al pericolo, arrivando a uccidere un gigante armata anche solo di ascia, dimostrando le sue origini da cacciatrice. La cosplayer Shimotsuki ha deciso di proporre alcune foto con il personaggio.

Il cosplay di Sasha Braus de L'Attacco dei Giganti che potete vedere nei post in basso riprende il soldato dell'armata con la divisa e il look prima del timeskip avvenuto nella quarta stagione. Con la divisa bianca e beige più il mantello verde ha colpito tanti follower. Cosa ne pensate di questa Sasha?