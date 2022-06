L'Attacco dei Giganti, un cosplay speciale di Mikasa vestita da sposa insanguinata

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è violento, letale, povero di speranza e di sogni. Le mura hanno fatto per tanti anni da barriera tra l'umanità e il mondo esterno, abitato da giganti che anelano soltanto a mangiare umani a non finire. C'è poco spazio per gli eventi felici, che Hajime Isayama ha inserito davvero col contagocce.

Non si è visto quindi il matrimonio di Mikasa Ackerman nel finale della serie, non c'era spazio per un evento felice. Una mancanza che qualcuno ha deciso di riempire in un altro modo. La cosplayer italiana Miikhy Deafening è una grande amante de L'Attacco dei Giganti e per questo ha vestito i panni di tanti personaggi. Ad esempio non si può dimenticare il suo cosplay di Sasha Blouse come nelle prime stagioni dell'anime.

Un altro dei personaggi che ha rappresentato in passato è Mikasa Ackerman, che ha portato in un cosplay come in Attack on Titan 4. Stavolta però ha deciso di togliere l'armatura, di lasciare le spade e l'equipaggiamento abbandonando la via militare per realizzare un cosplay di Mikasa Ackerman vestita da sposa ma con varie tracce di sangue, con una foto che richiama a un particolare evento nel finale de L'Attacco dei Giganti. Vi è piaciuta questa reinterpretazione unica del personaggio?