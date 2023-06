L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Ymir e Historia promesse spose in una villa italiana

Ymir è un nome molto importante per il mondo de L'Attacco dei Giganti. Ella fu infatti la fondatrice dell'impero eldiano, che grazie al potere del Gigante Progenitore riuscì a spazzare via eserciti nemici senza sforzi, ampliando le conquiste del Re Fritz. Un nome che è stato poi quasi dimenticato, se non fosse per un altro personaggio.

A distanza di anni, la giovane Ymir si è unita all'Armata Ricognitiva. Ymir è un personaggio misterioso che viene introdotto inizialmente come un membro secondario della squadra, rimanendo sempre vicina a Historia e totalmente in disparte fino alla grande battaglia che rivelò la sua vera natura. Infatti possiede il potere di trasformarsi nel Gigante Mascella, avendo divorato l'ex possessore Marcel Galliard. Il suo passato e le sue origini sono avvolti nel mistero, e soltanto una lettera spedita a Historia anni dopo ne risolverà i punti interrogativi.

Invece Historia Reiss, nota anche come Krista Lenz, è un'altra figura cruciale de L'Attacco dei Giganti e lo rimarrà fino alla fine della serie. È una ragazza di nobile discendenza che inizialmente viene presentata come una persona gentile e premurosa, figlia di contadini e desiderosa di unirsi all'Armata Ricognitiva con scopi meno nobili. Tuttavia, si rivela essere legata a un segreto oscuro riguardante la famiglia Reiss e il potere dei giganti. Diventa la più stretta amica di Ymir e le due sviluppano una connessione speciale nel corso della storia.

Si è discusso molto del rapporto delle due ragazze. Ora la cosplayer italiana Mikhy Deafening unisce le forze con Mochi Chuu per realizzare questo cosplay di Ymir e Historia spose. Ritratte a palazzo Gonzaga-Guerrieri, le due si sono sposate non nel mondo de L'Attacco dei Giganti ma in quello reale. Vi piace questa versione delle due ragazze?