L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Zeke Jaeger ripercorre la sua infanzia

Durante la stagione 4 de L'attacco dei Giganti siamo passati dal fronte eldiano a quello marleyano. Anni dopo la sconfitta di Shiganshina, il Gigante Corazzato e gli altri hanno ripreso la loro vita da militari e stanno combattendo in giro per il mondo per la loro madrepatria. Questa fase è servita per approfondire molti di quei personaggi.

Reiner ha ricevuto molto minutaggio, ma c'è anche un vecchio personaggio de L'Attacco dei Giganti apparso nella seconda stagione per la prima volta e che è stato molto al centro delle vicende. Zeke Jaeger, fratellastro maggiore di Eren, ha orchestrato un piano ardito e controverso. Da una parte all'altra, Zeke è stato fondamentale negli episodi della prima parte della quarta stagione.

In un frangente però scopriamo parte del suo passato, quello che era sempre rimasto incognito e misterioso. Scopriamo infatti che Zeke aveva stretto un legame profondo con Xaver, ex possessore del Gigante Bestia, e grazie a lui aveva sviluppato la passione per il baseball. Il cosplay di Zeke Jaeger realizzato da Eugene ci mostra il biondo gigante nella sua versione adulta, ma con guanto e palla pronto a tirare qualche altro lancio insieme al suo patrigno.

Nella prossima parte de L'Attacco dei Giganti conosceremo qual è stato il destino di Zeke.