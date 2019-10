L'attacco dei Giganti crea un'esilarante partnership con gli Snickers

L'Attacco dei Giganti è uno degli anime più celebri del Giappone e del mondo, grazie al boom di popolarità ricevuto con la prima stagione dell'anime arrivata nel 2013. È normale quindi che tante aziende facciano a gara per sfruttare questo trend positivo e creare campagne pubblicitarie ad hoc che associno i personaggi a un brand.

Insieme alla produzione di merchandising proprio come gli ultimi orologi a tema L'Attacco dei Giganti, l'anime avvia partnership anche con le aziende più disparate. L'ultimo caso riguarda il popolare Snickers, la barretta di cioccolato con caramello e arachidi sotto il marchio della Mars Incorporated.

La popolare merenda che gira in tutto il mondo ha deciso di sfruttare alcune scene provenienti dalla prima stagione di L'Attacco dei Giganti per promuovere il proprio prodotto, creando una campagna pubblicitaria esilarante. Nel video in calce possiamo vedere l'esito di questa collaborazione, una pubblicità che vede Eren lanciarsi all'attacco di uno strano gigante colossale, truccato e con le sembianze di una donna.

Il difensore dell'umanità è quindi costretto a estrarre le sue lame Snickers e lanciarle nella bocca aperta del gigante inedito, in modo da placarle la fame e allontanare il pericolo. La fantasia giapponese ci porta ancora una volta quindi una pubblicità esagerata e divertente, come una delle ultime dedicate a My Hero Academia.