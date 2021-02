L'Attacco dei Giganti 4: debuttano i soldati Volontari, chi sono?

Gli ultimi episodi della quarta stagione dell’Attacco dei Giganti sono stati segnati dalla sanguinosa battaglia nella nazione di Marley, in seguito all’assalto guidato da Eren Jaeger, poi raggiunto dai suoi compagni del Corpo di Ricerca. In seguito alla battaglia, è stata introdotta una nuova organizzazione della nazione, i Soldati Volontari.

Questo gruppo di ribelli, nei confronti della stessa nazione di Marley, formato all’interno dei ranghi militari dell’impero, che per anni hanno cercato un’opportunità di agire, fino a quando non hanno deciso di seguire il piano di Zeke Jaeger, il Gigante Bestia. Ora infatti, i volontari si stanno dirigendo verso l’isola di Paradis, per allearsi direttamente con Eren e i suoi compagni dell’Armata Ricognitiva. Nell’episodio 68, dal titolo “Volontari Coraggiosi”, questa storia ci viene finalmente proposta dal loro punto di vista, e viene rivelato chi sia stato ad attirare in trappola il Gigante Carro e il Gigante Mascella durante l’attacco ai leader di Marley.

Si tratta di Yelena, il capo di questa particolare organizzazione. In un flashback apprendiamo inoltre che la pattuglia di ricognizione di Marley non ha mai fatto ritorno, essendo stata fermata direttamente dai volontari, che hanno rapidamente approfittato dell’occasione per lasciare Marley, e dirigersi a Paradis. L’alleanza formata ha portato all’Armata Ricognitiva incredibili vantaggi, non solo infatti ora sono a conoscenza di informazioni decisive riguardo i loro avversari, ma hanno a disposizione una tecnologia estremamente avanzata rispetto ai loro dispositivi.

Un altro colpo di scena è stata la rivelazione da parte del gruppo di volontari dell’identità del loro vero leader, ovvero Zeke Jaeger. Yelena consegna ai protagonisti un messaggio direttamente da parte del fratello di Eren, dove viene spiegato che intende usare la potenza di Giganti per liberare gli Eldiani dalla tirannia di Marley, e costruire così un nuovo impero sull’isola di Paradis.

Cosa ne pensate dell’ultimo episodio dell’Attacco dei Giganti? Siete rimasti sorpresi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che l'episodio 4x09 è disponibile su VVVVID, e vi lasciamo al design che Eren avrà nei prossimi episodi.