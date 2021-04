L'Attacco dei Giganti: il diavolo dell'isola di Paradis in una fan art terrorizzante

Il finale de L'Attacco dei Giganti è pronto e ormai manca pochissimo all'arrivo dell'ultima pubblicazione su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha.

Negli ultimi mesi abbiamo visto la continua avanzata di Eren Jaeger che, dopo aver ottenuto il potere di Ymir la fondatrice e aver tenuto in ostaggio il fratellastro Zeke, ha dato il via al suo piano di sterminare l'umanità. Trasformandosi in un nuovo mostro, gli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti ci hanno presentato la forma da fondatore del protagonista, fatta da un'infinità di ossa e un busto scheletrico da cui pende una testa dallo sguardo terrificante.

Una versione che non è passata inosservata e che in rete ha già suscitato l'arrivo di diverse fan art a tema L'Attacco dei Giganti. Anche il fan Edwin ha deciso di cimentarsi, presentando un'illustrazione con il diavolo di Paradis. In basso possiamo vedere l'immagine del tweet con un Eren dipinto a colori sgargiantissimi ma che di certo non riduce il terrore che emana con la sua maestosità e con il viso demoniaco. Cosa ne pensate di questa fan art a tema L'Attacco dei Giganti creata da Edwin?

Un viso che vedremo ancora per poco considerati gli eventi accaduti in L'Attacco dei Giganti capitolo 138.