L'Attacco dei Giganti: diffusi ulteriori dettagli sul vociferato abbandono di Wit Studio

L'Attacco dei Giganti sta vivendo un periodo d'oro con gli avvenimenti della terza stagione. I fan sono stati sconvolti dall'ultima puntata dell'anime, ma delle voci non proprio rassicuranti continuano a rimbalzare per la rete.

Si rumoreggia fortemente, infatti, l'abbandono dello studio d'animazione che si occupa attualmente dell'Attacco dei Giganti, Wit Studio, e i fan sembrano piuttosto preoccupati della questione. Il tam tam mediatico si è scatenato quando un presunto animatore cinese sotto contatto di Wit Studio ha postato un commento su Weibo, un forum di cinese. Queste le sue parole:

"Il lavoro sull'ultimo episodio dell'Attacco dei Giganti è iniziato. Dal 2012 fino ad ora, quando Zhenglei Thundray (una compagnia cinese) mi ha messo sotto contratto e ho iniziato col secondo episodio della serie, ora sono arrivato al cinquantanove e sono passati otto anni. Guardando indietro avevo solo ventinove anni e adesso ne ho trentasette. Questa serie mi ha accompagnato nei miei anni migliori come Key Animator, allestendo gruppo dopo gruppo animatori cinesi sempre più bravi. Ciò ha permesso di farli crescere e fargli capire cosa significa lavorare ad una produzione 2D ad alto budget. Godiamoci insieme quest'ultimo episodio."

L'animatore ha poi risposto a una domanda dicendo che la stagione in corso sarebbe stata quella finale. Ovviamente i fan sono stati sbigottiti da queste dichiarazioni, anche perché la terza stagione non ha ancora raggiunto l'ultimo episodio, e perciò hanno incominciato a speculare sul fatto che Wit Studio abbandonasse la direzione dell'anime. Il traduttore del commento dell'animatore ha poi aggiunto dicendo che la sua fonte confermava il probabile abbandono, e che le cause sono sconosciute per ora, e non centrerebbero nulla con la volontà dello studio, dato che lo staff sarebbe un grande fan dell'opera.

L'insider Yonkou Productions ha poi confermato le voci su Twitter, anche se né Wit Studio Né Kodansha si sono espresse ufficialmente sulla vicenda. Sarebbe un gran peccato se i rumor si rivelassero veritieri, dal momento che lo studio dell'Attacco dei Giganti ci ha regalato dei momenti memorabili con la sua produzione, e vorremo che continuasse a farlo adattando quel che rimane dell'opera originale, che di certo contiene molto meno materiale rispetto agli shonen di lunga data.