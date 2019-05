L'Attacco dei Giganti: diffuso il secondo trailer dedicato all'attrazione a tema

Dopo il primo video promo dell'attrazione, nella giornata odierna è stato diffuso un secondo trailer dedicato allo spettacolo a tema L'Attacco dei Giganti, promosso da Universal Studios Japan.

Il suddetto promo mostra sequenze visive piuttosto recenti (ATTENZIONE AGLI SPOILER di conseguenza), risalenti alla seconda parte della Terza Stagione della trasposizione animata de L'Attacco dei Giganti. In particolare, viene fatto riferimento al lancio del barile contenente Bertholdt, effettuato dal Gigante Bestia. Il guerriero, dopo essersi trovano a mezz'aria sopra il distretto di Shiganshima, effettua la sua straordinaria trasformazione nel Gigante Colossale.

Di seguito vi proponiamo un essenziale sunto dello spettacolo, denominato "Attack on Titan the Real", il cui scopo sarà proprio quello di riottenere il controllo del Wall Maria durante un assalto da parte dei Giganti. A fianco degli spettatori combatteranno i membri della Legione Esplorativa, che saranno intenti a svolazzare per tutto il corso dell'attrazione. In un'area espositiva appositamente allestita, saranno inoltre presenti delle impressionanti statue di Erwin e Levi. L'attrazione sarà disponibile dal 31 maggio al 25 agosto.

Ricordiamo infine a tutti i lettori che, nel corso delle illustrazioni quotidiane di Satoshi Kadowaki (direttore dell'animazione de L'Attacco dei Giganti), è stato recentemente diffusa una stupenda raffigurazione di Levi Ackerman.

