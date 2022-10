L'Attacco dei Giganti ma disegnato da Kentaro Miura: fanart mostra l'unione degli stili

L'Attacco dei Giganti è uno dei manga più noti in circolazione, avendo scritto un pezzo importante dell'industria fumettistica giapponese dell'ultimo decennio. L'opera di Hajime Isayama ha un tratto unico, che cambia nel tempo e si migliora anche, ma rimane comunque grezzo e in grado di incutere timore in chi lo legge con certe tavole.

Come si potrebbe rendere ancora più inquietante alcune delle scene de L'Attacco dei Giganti? Ci sono tanti appassionati e disegnatori che si cimentano nell'opera, provando a reimmaginare il mondo de L'Attacco dei Giganti con fan art e tante altre illustrazioni e produzioni. Uno di questi è NesRamPor che, per rispondere alla domanda iniziale, ha pensato di sfruttare lo stile di Kentaro Miura, il mangaka di Berserk.

Ricordiamo lo stile di Miura come uno dei più iconici del mondo dei manga, riconoscibilissimo sempre grazie ai suoi tratti di chiaroscuro che rendono ancora più dark le atmosfere della sua creazione. Ebbene, il fan ha scelto la tavola della trasformazione finale di Eren con la distruzione delle mura e la liberazione dei giganti colossali, con uno stile con un nero molto forte che rende L'Attacco dei Giganti ancora più dark.

Vi è piaciuta questa reinterpretazione del fan? Ecco altre quattro illustrazioni fantasiose de L'Attacco dei Giganti a opera di Perok.