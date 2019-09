L'Attacco dei Giganti: un disegno ci mostra la squadra di Levi in stile Nier: Automata

Le aspettative nei confronti de L'Attacco dei Giganti 4 sono incredibilmente alte, visto anche l'incredibile lavoro svolto dai ragazzi di WIT Studio con l'adattamento della terza stagione. Durante la lunga attesa comunque, un fan dell'opera ha deciso di condividere su Reddit la sua particolarissima fan art, ritraente la nuova squadra di Levi.

Il disegno, disponibile alla visione cliccando sopra il link in calce all'articolo, mostra il Capitano Levi, Eren, Mikasa e Armin ritratti in puro stile Nier: Automata, con tanto di spada lunga alle spalle e benda sugli occhi. Nier: Automata è il seguito del meno conosciuto Nier, un videogioco per PlayStation 3 ideato dallo sviluppatore Yoko Taro.

I due protagonisti dell'opera videoludica, 2B e 9S, sono stati omaggiati con un incredibile numero di fan art e citazioni, tra cui ricordiamo quella del multimiliardario americano Elon Musk. I protagonisti de L'Attacco dei Giganti d'altra parte sono decisamente più famosi in Giappone, ma da qualche anno ormai hanno allargato la loro fan base entrando nei cuori di una grossa fetta di pubblico occidentale.

La prima squadra di Levi Ackerman venne quasi completamente sterminata nel corso della prima stagione, con il solo Levi ed il suo secondo in comando Eld Jinn sopravvissuti. Gli altri tre membri d'élite, Oluo Bozado, Petra Rai e Gunther Schultz, vennero uccisi dal Gigante Femmina. Successivamente, nel corso della terza stagione, Eren, Mikasa e Armin entrarono a far parte della squadra speciale del Capitano dell'Armata Ricognitiva.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere nei commenti! Se invece volete saperne di più sul capolavoro di Hajime Isayama, vi rimandiamo alla nostra recensione della terza stagione.