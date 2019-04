L'Attacco dei Giganti: ecco l'esame d'ammissione al Corpo di Ricerca

La Legione d'Esplorazione, come è facile immaginarne il motivo, è sempre alla ricerca di nuove reclute. Poter collaborare fianco a fianco con il Capitano Levi è sempre stato il sogno, neanche troppo segreto, di moltissimi appassionati de L'Attacco dei Giganti. Di conseguenza, ecco giungere un test ufficiale per unirsi al più amato corpo armato.

La recente uscita sul mercato mobile di Attack on Titan: Tactics è stata accompagnata dall'ufficiale "Scout Regiment Entrance Exam" (esame d'entrata del Corpo di Ricerca). Il quiz, costituito da dieci domande, è stato lanciato proprio in onore del recente annuncio del videogioco mobile de L'Attacco dei Giganti. Stranamente non viene garantito che il passaggio della prova trasformi automaticamente dei semplici fan nelle macchine da guerra che costituiscono la Legione d'Esplorazione.

Nel 2017, in Giappone, era stato istituito un altro particolare questionario, avente il compito di classificare i fan in base alle loro conoscente dell'ambito bellico. Lo speciale evento aveva inoltre permesso ai fan di studiare con guide approvate prima di sostenere la prova, con l'esame che venne diviso in più livelli, partendo dal soldato semplice fino ad arrivare ai capisquadra.

Di recente, durante un'intervista, Hajime Isayama ha posticipato la conclusione de L'Attacco dei Giganti. L'ideatore della popolare serie, avendo precedentemente previsto un epilogo imminente, ha dovuto modificare i propri piani. Sul fronte animato ricordiamo al lettore della prossima ripresa della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, disponibile in Italia in simulcast su VVVVID.

Di seguito lasciamo il link al peculiare sondaggio. Fateci sapere dei vostri risultati!