L'Attacco dei Giganti: il Dispositivo di Manovra 3D diventa realtà con questo cosplay

L'Attacco dei Giganti è una di quelle grandissime serie che deve il suo successo a vari fattori e vari punti di forza che gli hanno permesso di arrivare dritto al cuore delle persone. Dal mondo inusuale e incredibilmente originale, dalla trama intrigante e dall'intreccio esplosivo, Isayama ha tirato fuori un prodotto superbo.

Negli anni la fama della serie non ha fatto altro che crescere. Più il mangaka ci portava nel profondo della sua opera, più saltavano fuori meraviglie dopo meraviglie. C'è da dire che il successo de L'Attacco dei Giganti è senza ombra di dubbio l'idea di base. Solo per aver creato un modo in cui i Giganti minacciano l'umanità, varrebbe il successo che l'opera ha conseguito.

Tuttavia avere un'idea originale non basta se non viene sviluppata a dovere e se il mondo non risulta vivo e vero. Un mondo fatto di particolari che arrivano al lettore e che permettono di conferirgli credibilità. Tra i vari dettagli disseminati per l'opera, una delle trovate che forse ha più entusiasmato i fan e che con il tempo è diventato uno dei marchi di fabbrica della serie, sono le armi che i copri militari utilizzano all'interno delle mura. Ovvero i Dispositivi di Manovra 3D.

Se nella vostra vita avete desiderato almeno una volta poter utilizzare tali macchinari così da librarvi a tutta velocità tra i palazzi, sappiate che ancora quel momento non è arrivato, però un cosplayer ha ricreato il dispositivo, anche se non capace di farti svolazzare per aria, con una cura e un dettaglio pazzesco.

Come potete vedei voi stessi dal video riportato il calce all'articolo, il modo in cui è stato sviluppato il meccanismo per agganciare e sganciare le lame è funzionale e davvero ben realizzato.

Cosa ne pensi del Dispositivo di Manovra creato da Crafty Transformer?