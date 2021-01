L'Attacco dei Giganti: incredibile, il distretto di Shiganshina su Minecraft in scala 1:1

Per il suo grande capolavoro, L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama ha delineato un immaginario al limite dello straordinario. L'isola di Paradis, che altro non è che il luogo dove risiedono le tre colossali Mura, il Wall Maria, il Wall Rose e il Wall Sina, è un posto incredibile ed estremamente difficile da emulare.

Un fan non si è tuttavia lasciato scoraggiare dall'impresa apparentemente impossibile, anzi, ha compiuto un impresa ancor più difficile di quella del modellino in scala del distretto di Shiganshina. L'obiettivo di FoxicalOW, questo è il nome dell'utente di Reddit che si è cimentato nell'opera, non ha precedenti: prendendo nuovamente come tema il distretto di Shiganshina, e servendosi in parte di Builder's Refuge, l'utente ha ricostruito interamente e in scala 1:1 su Minecraft il luogo natale di Eren e dei suoi amici.

Il mastodontico risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia con tanto di nuvole, si commenta da sola. La fedeltà all'originale è pazzesca ma a rendere il tutto più incredibile è che FoxicalOW ha voluto ricrearla nelle sue dimensioni reali. Aprendo l'immagine in fondo alla pagina, infatti, potete ingrandire qualsiasi zona e ammirare l'incredibile quantità di dettagli che caratterizzano la sua straordinaria impresa che hanno già convinto l'intera community de L'Attacco dei Giganti su Reddit con oltre 36 mila manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria ricostruzione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.