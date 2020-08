L'Attacco dei Giganti: DJ suona un remix dubstep e il pubblico impazzisce, boom sui social

Un DJ è recentemente diventato virale, collezionando milioni di visualizzazioni sui principali canali social, dopo aver suonato live un remix dubstep di Vogel im Käfig, una delle tracce più celebri de L'Attacco dei Giganti. Vi anticipiamo che il video, visibile in calce all'articolo, presenta un grosso spoiler inerente alla seconda stagione.

Vogel im Käfig è la settima traccia originale composta per l'anime da Hiroyuki Sawano, nonché brano scelto da WIT Studio per accompagnare l'incredibile colpo di scena della stagione 2, in cui viene rivelato il tradimento di Reiner e Bertholdt. Il DJ ha mostrato la scena in live, facendo impazzire gli spettatori con una rivisitazione dubstep.

L'Attacco dei Giganti è uno degli anime più famosi al mondo, ed in occidente la sua popolarità è bissata solamente dai colossi del genere e da poche serie recenti, come My Hero Academa e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Gli appassionati all'opera di Isayama comunque sono milioni, e la popolarità è cresciuta - non a caso - anche nel Belpaese.

I fan sono attualmente in attesa della quarta stagione, prodotta da Studio Mappa e in arrivo in un periodo compreso tra l'ultimo trimestre del 2020 e l'inverno del 2021. In tutti i casi le ultime notizie legate alla produzione fanno ben sperare, e vedere l'assurda crescita in termini di popolarità ricevuta dall'anime non può che fare felici i fan.