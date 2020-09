L'Attacco dei Giganti: un documento di NHK conferma la data d'esordio dell'ultima stagione

Abbiamo parlato molto de L'Attacco dei Giganti 4, l'ultima stagione di un'epica storia iniziata tanti anni fa da WIT e ora passata in mano allo studio MAPPA. Inizialmente programmata per ottobre 2020, gli ultimi mesi non sono stati clementi con i fan, facendo temere un rinvio molto in là per varie cause, dalla pandemia al cambio di produzione.

Tuttavia ieri è stato confermato l'arrivo de L'Attacco dei Giganti 4 nel 2020, e ciò restringeva le possibilità di uscita. Vari rumor hanno dato per certo l'inizio della trasmissione per dicembre, e ora la data sembra essere stata accertata grazie a un documento apparso sul sito della NHK, l'emittente su cui andrà in onda l'anime.

Come riportato dal PDF che potete leggere in basso, relativo al palinsesto di NHK dei prossimi mesi, è specificato come L'Attacco dei Giganti Final Season esordirà il 7 dicembre 2020, di lunedì notte tra le ore 00:10 e 00:35. Una messa in onda di 25 minuti e che ricalca quella delle stagioni precedenti.

Mancano poco più di due mesi quindi alla messa in onda de L'Attacco dei Giganti che potrebbe durare molto di più dei canonici 25 episodi, considerato anche che dicembre è una data particolare per iniziare una messa in onda nel palinsesto giapponese, essendo nel pieno della stagione invernale. A questo punto non resta altro che attendere i prossimi trailer dell'anime.