L'Attacco dei Giganti: il doppiatore di Eren continua ad esercitarsi in attesa di novità

Quale sarà il futuro della final season de L'Attacco dei Giganti in Italia? Nessuno sa ancora dare una risposta certa a questa domanda, tuttavia le parti sembrano essere a lavoro per sbloccare la situazione seppur nessuna informazione ufficiale sia ancora emersa a riguardo.

La parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 è un successo su tutti i fronti, solo l'ultimo episodio ha conquistato il voto 10/10 sul celebre portale di IMDb [Leggi anche la nostra recensione della 4x19 de L'Attacco dei Giganti].

Stando alle poche notizie emerse in merito alla questione del doppiaggio in italiano della stagione finale, sappiamo solo che le parti sembrano essere a lavoro circa l'eventuale possibilità, ipotesi che attualmente resta remota dal momento che Crunchyroll non si è ancora mai occupata di una distribuzione di una serie doppiata nella nostra lingua. Ad ogni modo, il cast nostrano dell'anime non ha rinunciato al progetto, su tutti Alessandro Campaiola, la voce di Eren, che sta continuando a fomentare la community con le sue magistrali interpretazioni del protagonista, di cui l'ultima allegata in calce alla notizia.

Non ci resta dunque che attendere pazientemente novità sulla questione che, ovviamente, riporteremo tempestivamente e come di consueto tra le nostre pagine. Vi consigliamo, in definitiva, di restare sintonizzati su Everyeye per non perdervi eventuali aggiornamenti sul doppiaggio in italiano de L'Attacco dei Giganti 4.