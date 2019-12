L'Attacco dei Giganti: il doppiatore di Eren trionfa agli Yahoo! Japan Search Award 2019

Lo scorso 4 dicembre Yahoo Japan ha rivelato tutti i vincitori dei Search Awards 2019, i particolari riconoscimenti assegnati dal portale web alle serie ed agli attori più ricercati dell'anno. Tra i tanti ha trionfato anche Yuki Kaji, iconica voce di Eren Jaeger ne L'Attacco dei Giganti.

Dopo aver ricevuto il premio di "Doppiatore più cercato nel 2019", la star ha avuto premura di ringraziare i fan dichiarando quanto segue: "Apprezzo moltissimo questo premio. Sono onorato che così tante persone abbiano cercato il mio nome e non mi aspettavo di ricevere una gratifica per questo. La cosa che potrebbe rendermi ancora più felice sarebbe diventare un punto di riferimento in modo che la gente possa approfondire un po' di più il mondo del doppiaggio. Nel 2019 ho interpretato tantissimi personaggi e partecipato al mio primo musical, ma nel 2020 dovrò fare ancora di più. Affronterò ogni sfida dando il massimo".

Gli Yahoo Japan Search Awards vengono consegnati ogni anno dal sito a web a chiunque abbia ottenuto il maggior incremento nel numero di ricerche in una determinata categoria. Tra gli altri vincitori si annoverano anche ONE PIECE e Demon Slayer, rispettivamente premiati come "Autore più cercato del 2019" e "Anime più cercato del 2019".

