L'Attacco dei Giganti: i doppiatori cantano la prima opening della serie

L'Attacco dei Giganti si sta preparando per rilasciare la quarta e ultima stagione dell'anime. I doppiatori giapponesi, a lavoro per terminare il doppiaggio della seria animata, non hanno perso l'occasione per scatenarsi e cantare una divertente cover della prima sigla.

La prima opening della serie "Guren no Yumiya" è stata la colonna sonora perfetta per lo scontro fra giganti e uomini, capace di far perdere la testa ai fan di tutto il mondo e non.

Con il manga a pochi capitoli dalla sua conclusione, l'ultima stagione parlerà in maniera più approfondita della guerra tra Marley e Eldia che continua da decenni e ne vedremo, forse, l'epilogo. Noi non vediamo l'ora di vedere che cosa avrà in serbo l'autore Hajime Isayama per i tre protagonisti Eren, Mikasa e Armin.

L'utente di Reddit Sabkyra ha condiviso questo esilarante video che vede i doppiatori di Eren, Armin e Mikasa (Yuki Kaji, Marina Inoue e Yui Ishikawe) mentre ci regalano la loro incredibile interpretazione di "Guren no Yumiya", la sigla interpretata dai Linked Horizon che ha contribuito alla fama globale dell'anime.

I fan non erano proprio d'accordo quando è stato annunciato che la stagione conclusiva sarebbe stata animata dallo studio MAPPA invece che da Wit Studio. Il primo trailer rilasciato però ci ha fatto capire cosa ci aspetta, e con le sue animazioni mozzafiato è riuscito a far cambiare idea a molti appassionati della saga.

Il capitolo conclusivo arriverà il 7 dicembre 2020, e sarà uno tra i più dark e densi di azione. Ormai manca poco alla messa in onda e la splendida key visual della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ci fa scaldare i motori.

Cosa ne pensate della performance dei tre doppiatori? Siete pronti per l'uscita della quarta stagione?

Intanto, recuperiamo l'analisi del trailer della quarta stagione di Attack on Titan per non perderci nessun dettaglio!