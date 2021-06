L'Attacco dei Giganti: un doppio cosplay di Sasha pre e post timeskip a opera di Kleiner

Nel mondo de L'Attacco dei Giganti trascorrono diversi anni. All'inizio vediamo infatti un Eren bambino che, insieme a Mikasa e Armin, viva tranquillamente nelle mura. Col tempo e i vari eventi, i protagonisti sono cresciuti, arrivando a essere giovani adulti durante la quarta stagione dell'anime, pubblicata tra 2020 e 2021.

Eren è cresciuto così come gli altri protagonisti de L'Attacco dei Giganti. I ragazzini hanno lasciato il posto a persone spietate che devono portare a compimento la missione. Abbiamo rivisto, negli episodi della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti, tutti i membri dell'Armata Ricognitiva, tra cui Sasha Braus. La ragazza è diventata un cecchino esperto e preciso e, come gli altri, indossa una nuova divisa.

Un cosplay di Sasha Bruas ideato da Kleiner Pixel mette in scena tutte le differenze del personaggio tra le varie stagioni de L'Attacco dei Giganti. In basso possiamo vedere le due foto, dove da una parte vediamo una Sasha più giovane, intenta a mangiare una patata e con in dosso la solita divisa verde e marroncina dell'armata ricognitiva; dall'altra vediamo una Sasha più matura e con la divisa militare nera, con una spada appoggiata sulla spalla.

Quale delle due Sasha preferite, quella pre timeskip o quella post timeskip? Dalla nuova serie sono nati anche cosplay su Pieck Finger e sugli altri personaggi precedentemente sconosciuti.