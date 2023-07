L'Attacco dei Giganti: due giocatori del Liverpool amano la serie, ecco chi

Ci sono tanti successi internazionali tra anime e manga. Naruto è amato da Michael B. Jordan e tanti altri personaggi nel mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui il cestista Zion Williamson. Ma tanti altri titoli non stanno di certo a guardare, tra cui ONE PIECE e il famosissimo L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

L'Attacco dei Giganti ha tanti fan tra le sue fila, e alcuni di questi sono persone molto famose che, più o meno spesso, mostrano la loro collezione o fanno presente i loro pensieri sulla serie. Attualmente, ci sono altri due personaggi importanti che hanno rivelato di amare la serie scritta e disegnata da Hajime Isayama e di seguirla, più precisamente provenienti dal mondo del calcio europeo.

In quel di Liverpool, sponda Reds, ci sono ben due giocatori di livello mondiale che hanno mostrato la loro passione per L'Attacco dei Giganti. Il primo è il difensore francese Ibrahima Konatè, che ha postato due foto: la prima è quella di Eren che indossa il mantello nero dopo l'evasione di prigione; la seconda invece è lui che cerca di imitare lo stesso movimento, indossando una felpa rossa del Liverpool. Un riferimento molto importante che lui rimarca con il post visibile in basso.

Diverso ma comunque impattante il tributo di Darwin Nunez, punta uruguayana dei Reds che, sempre con la divisa del Liverpool indosso, sfoggia due volumi de L'Attacco dei Giganti in edizione inglese. I due leggono quindi il manga di Hajime Isayama e non si limitano soltanto all'anime. Entrambi classe 1999, e quindi appena 24enni, i due sono giovani e sono stati colti in pieno dall'influenza di anime e manga. Chissà se sfoggeranno qualche video speciale dedicato all'anime di Isayama nel tempo. E la serie arriva anche in spiaggia con questa scultura in sabbia di Attack on Titan.