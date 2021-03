L'Attacco dei Giganti: un easter egg aveva anticipato il conflitto tra Paradis e Marley

Oltre a mostrare lo scontro diretto tra i soldati del Corpo di Ricerca e i leader della nazione di Marley, la quarta stagione dell'Attacco dei Giganti è stata un'opportunità per approfondire alcuni aspetti alquanto complessi del mondo creato da Hajime Isayama, come i peccati compiuti dalle scorse generazioni, emersi in un misterioso easter egg.

Il primo episodio della serie, la cui produzione era in mano a Wit Studio, dal titolo "A te, fra 2000 anni", è partito con una scena a dir poco impressionante, mostrando l'arrivo del Gigante Colossale e degli altri impegnati a distruggere una delle mura che proteggeva i figli di Ymir, tra cui si trovavano Armin, Mikasa e naturalmente il protagonista Eren. Col proseguire della trama, abbiamo compreso che gli eredi del potere dei Nove sono effettivamente collegati tra loro.

Di recente, l'utente @Ethan075, appassionato della serie, ha trovato un easter egg presente esattamente nella schermata del titolo del primo episodio, dove sullo sfondo, seppur nascosti, si possono notare due giganti dietro quello che sembra essere il muro che la nazione di Marley usa proprio per mandarli dai Diavoli di Paradis. A distanza di anni, il mondo creato da Isayama continua a sorprendere e mostrare sfaccettature e particolari riferimenti che aiutano a definirne la coerenza.

Cosa ne pensate di questo easter egg? L'avevate notato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che gli Jaegeristi hanno organizzato un omicidio e vi lasciamo allo splendido sketch settimanale pubblicato dallo studio MAPPA.