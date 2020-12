L'Attacco dei Giganti: Ecco il poster prima della premiere della quarta stagione

Manca ormai pochissimo alla messa in onda della stagione finale de L'Attacco dei Giganti, che ci farà scoprire come si concluderanno le vicende di Eren, Mikasa, Armin e degli altri protagonisti del manga di Hajime Isayama. Nel frattempo ecco il nuovo poster dedicato alle prossime puntate inedite.

A partire dal prossimo 8 dicembre infatti, sarà possibile vedere la nuova parte della storia nata dalla mente del mangaka giapponese, in Italia la quarta stagione sarà disponibile nel catalogo di VVVVID e in quello di Amazon Prime Video, inoltre chi preferisce la versione doppiata in italiano dovrà aspettare solo il 19 dicembre, giornata in cui sarà trasmesso il primo episodio nella nostra lingua. In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso da @AoTWiki, in cui è presente il nuovo poster incentrato sulle vicende della quarta stagione, inoltre possiamo vedere una seconda versione dell'immagine, in cui sono state eliminate tutte le scritte.

Come si poteva immaginare, il tweet ha riscosso un notevole successo, i fan dell'anime sono infatti ansiosi di scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti e dei personaggi che sono apparsi per la prima volta nel materiale promozionale dedicato alla serie. Nel frattempo alcuni insider hanno rivelato quanti capitoli de L'Attacco dei Giganti saranno trasposti per episodio.