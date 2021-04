L'Attacco dei Giganti, l'editor conferma: le scene aggiuntive non cambieranno il finale?

Con la fine de L'Attacco dei Giganti si è chiuso un ciclo per la rivista Bessatsu Shonen Magazine nonché per la stessa cultura manga. Ad ogni modo, l'opera si chiuderà definitivamente con l'uscita del volume 34 il prossimo 9 giugno in Giappone. Per l'occasione, l'ultimo volume conterrà un paio di scene inedite.

Abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo alla cover del volume 34 de L'Attacco dei Giganti, mostrato in anteprima dall'editor Kawakubo in occasione di una recente intervista. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri ci saranno delle scene aggiuntive all'interno del tankobon in questione, tuttavia né l'autore e quantomeno l'editor si sono sbilanciati a riguardo. Tuttavia, sembra proprio che tali scene non andranno in alcun modo a modificare il finale.

Kawakubo, infatti, in risposta ad una domanda in merito a queste presunte scene inedite, in particolare se avrebbero o meno modificato il finale, ha risposto quanto segue: "Sono rimasto soddisfatto del finale. Sono convinto fosse adatto al tipo di storia che ha L'Attacco dei Giganti."

Le sue parole, dunque, non sembrano aprire molti spazi a cambiamenti tanto radicali, probabilmente esse si trattano di modifiche marginali come revisioni quali l'aggiunte di dialoghi che l'autore non ha avuto modo di aggiungere precedentemente. E voi, invece, siete soddisfatti del finale del manga o vi aspettavate una conclusione diversa per il capolavoro di Hajime Isayama? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.