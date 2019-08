L'Attacco dei Giganti: l'editor ci informa sullo stato dei lavori del capitolo 121

L'attesa da sopportare per un manga come L'Attacco dei Giganti è tantissima. A differenza di tanti altri manga famosi come ONE PIECE, la serie scritta e disegnata da Hajime Isayama è pubblicata su una rivista a cadenza mensile, Bessatsu Shonen Magazine, pertanto ai lettori toccano solo 45 pagine al mese. Ma il prossimo capitolo non è lontano.

Come ogni mese, l'editor di L'Attacco dei Giganti ha comunicato ai fan che il capitolo 121 è pronto. La nuova storia preparata dal sensei Isayama arriverà su Bessatsu Shonen Magazine #10, previsto per il 9 settembre, il quale segnerà anche i dieci anni di vita del manga. Infatti, L'Attacco dei Giganti vide pubblicato il suo primo capitolo il 9 settembre 2009.

Un traguardo importante per l'opera, vicinissima alla conclusione. Nello stesso tweet, che potete leggere in calce, l'editor ha anche approfittato per fare gli auguri a Isayama, il quale ha compiuto 33 anni nella giornata di ieri 29 agosto.

Considerata la conclusione di L'Attacco dei Giganti capitolo 120, è probabile che il prossimo mese vedremo il prosieguo della sequela di ricordi in cui sta viaggiando il protagonista Eren Jaeger alla ricerca di un modo per usare il suo potere. E voi cosa vi aspettate da L'Attacco dei Giganti 121?