L'Attacco dei Giganti, l'editor non ci sta: 'non attaccateci, siamo vittime'

Il mondo dei manga è vessato da anni dalla piaga della pirateria. Il cartaceo dei fumetti deve obbligatoriamente essere distribuito giorni prima nei negozi giapponesi e alcune persone senza scrupoli tra venditori e personaggi internazionali pubblicano tutto in anticipo rispetto alla data di uscita. Il fenomeno coinvolge anche L'Attacco dei Giganti.

Ultimamente però i fan stanno iniziando a rivoltarsi contro le continue scansioni anticipate di L'Attacco dei Giganti e negli scorsi mesi hanno tempestato la pagina ufficiale di L'Attacco dei Giganti gestita dall'editor di Hajime Isayama. Il mese scorso l'avviso è servito per far chiudere un gruppo che si occupava di pubblicare il manga in inglese 3 o 4 giorni prima dell'uscita negli store giapponesi.

Questo mese invece alcuni utenti si sono rivolti in modo piuttosto aggressivo verso l'editor incitandolo a fare qualcosa. Ovviamente la risposta non si è fatta attendere con il redattore che ha specificato che purtroppo non possono fare molto contro chi sfrutta in questo modo la distribuzione cartacea del manga. Pur prendendo alcune contromisure, possono ottenere solo alcuni effetti contro questi atti criminali. Infine però aggiunge di non essere aggressivi verso la redazione dato che sono loro in primis le vittime di questo fenomeno globale. Quando i fan si arrabbiano con la casa editrice per questa diffusione, per l'editor diventa doppiamente frustrante rispondere ai messaggi.

Tra pochi giorni, il 9 giugno, arriverà in Giappone L'Attacco dei Giganti 129 che riprenderà la storia dopo lo stop del mese scorso di Bessatsu Shonen Magazine.