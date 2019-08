L'Attacco dei Giganti: l'editor rivela che manca davvero poco alla fine del manga

Il mese prossimo, L'Attacco dei Giganti compirà ben dieci anni. Il manga icona degli anni 2010 è in una fase importante e potrebbe concludersi proprio durante quest'anno, come già rivelato in passato da Hajime Isayama e confermato dall'arrivo di L'attacco dei Giganti - stagione 4 annunciata come l'ultima dell'anime.

Gli ultimi avvenimenti mostrati nel capitolo 120 di L'Attacco dei Giganti certificano ancora di più questa conclusione vicina. E a mettere ancora benzina sul fuoco, affiancandosi al mangaka Isayama, è l'editor della serie, Kawakubo Shintaro. Il membro della redazione di Bessatsu Shonen Magazine si è ultimamente lasciato andare in un'intervista con Sakuragi Kenji, noto Youtuber giapponese, e una delle domande su cui l'intervista verteva era proprio relativa alla conclusione di L'Attacco dei Giganti.

E Kawakubo ha fatto capire chiaramente che ormai siamo agli sgoccioli. "Tanto, tanto tempo fa, Isayama-san continuava a dire 'Finirà in tre anni', ma poi ne sono passati cinque o sei da allora. Ma recentemente abbiamo potuto finalmente dire 'Ormai è ora di concluderlo'. Stavolta non penso proprio che abbiamo molto tempo a disposizione. Aspettatevi il finale".

Questa situazione ci fa capire che L'Attacco dei Giganti potrebbe già concludersi nei primi mesi del 2020, con un volume 31 o 32 e comunque anche prima dell'arrivo della quarta e ultima stagione dell'anime. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni e, secondo voi, quando si concluderà definitivamente l'opera di Hajime Isayama?