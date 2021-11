L'Attacco dei Giganti: ennesimo premio vinto dall'autore Hajime Isayama per il suo manga

Hajime Isayama nel 2009 iniziò su Bessatsu Shonen Magazine un manga che sarebbe diventato tra i più famosi e amati di sempre. Oltre a un enorme successo commerciale, L'Attacco dei Giganti è stato un successo di critica, ottenendo premi e candidature in ogni fase della sua vita e non solo: di recente l'autore ha vinto un nuovo premio.

La casa editrice Kodansha ha annunciato che Hajime Isayama, il mangaka che per ben 11 anni è stato la mente dietro L'Attacco dei Giganti, è stato insignito del terzo Noma Publishing Culture Award. Il premio viene consegnato a chi ha contribuito particolarmente al settore dell'editoriale, in particolare per la dose di creatività.

Il premio ad Hajime Isayama è stato consegnato in virtù dell'impatto globale de L'Attacco dei Giganti, che si è rivelato essere un best seller sia in Giappone che nel resto del mondo con oltre 100 milioni di copie vendute. Oltre Isayama, anche Shizuka Ijuin, il mangaka di Kikansha Sensei, e il duo Yoasobi, dietro le colonne sonore di Beastars, hanno vinto dei premi del Noma. Un altro segnale importante per quello che è stato uno degli autori più influenti degli ultimi anni e che inevitabilmente farà nascere una nuova generazione di mangaka che verranno ispirati da questo lunghissimo progetto.