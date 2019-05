L'attacco dei Giganti: l'episodio 16 ci ha regalato una scena appassionante

L'anime di L'attacco dei Giganti ha mostrato ai suoi spettatori tantissime scene a impatto fin dal primo episodio, quando Eren vide la propria madre divorata da un gigante penetrato nel distretto di Shiganshina. Da allora, tutti i personaggi hanno subito o assistito a una scena simile, e l'ultimo episodio sembra dare il via a un nuovo massacro.

L'episodio 16 di L'attacco dei Giganti stagione 3 si è alternato, naturalmente, tra una fase ambientata nel distretto di Shiganshina e l'altra subito al di là delle mura. Se Eren Jaeger e gli altri membri della Legione Esplorativa non se la stanno passando bene, Erwin Smith e gli altri soldati al di fuori non se la stanno passando meglio.

Proprio Erwin è al centro di una delle scene focali dell'episodio che sembra annunciare una nuova carneficina umana. Infatti, come potete osservare nel video in calce condiviso da Attack on Titan Wiki, il comandante delle truppe ha deciso di prepararsi all'estremo sacrificio portando con sé tutti i nuovi soldati ottenuti dopo il colpo di stato.

Erwin annuncia infatti alle truppe che dovranno effettuare una cavalcata suicida per dare il tempo a Levi di attaccare il Gigante Bestia e sconfiggerlo. Con la morte nel cuore, i ragazzi trovano il modo di issarsi a cavallo e montare verso la propria fine che il Gigante Bestia non tarderà a dare a molti di loro. Tra le prime vittime mostrate nell'ultimo scorcio di episodio sembra esserci proprio il comandante Erwin Smith. Che sensazioni vi ha dato questa scena?