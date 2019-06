L'attacco dei Giganti: nell'episodio 19 parte il flashback di Grisha Jaeger

Dopo scontri su scontri, tanto sangue versato e vite sprecate in nome dell'umanità, i protagonisti di L'attacco dei Giganti sono finalmente riusciti a vincere a Shiganshina e scoprire il segreto nella cantina del padre di Eren. Sul finale dell'episodio 19 gli eroi sono tornati vittoriosi tra le mura portando con sé i diari di Grisha Jaeger.

Ma c'è una scena nell'episodio posta dopo la sigla di chiusura e prima delle anticipazioni molto interlocutoria. Come potete vedere anche dal tweet in calce della pagina Attack on Titan Wiki, l'episodio 19 di L'attacco dei Giganti ha inserito due minuti di video completamente dedicati a due ragazzini che abitano in un luogo finora sconosciuto.

Quei due ragazzini si rivelano essere un giovanissimo Grisha Jaeger e la sua sorella minore Faye. I due, con una strana fascia al braccio messa dalla madre, corrono per la città e seguono un dirigibile, travalicando il confine delle mura cittadine che non avrebbero invece dovuto superare. Secondo le parole di Grisha, quello fu il giorno in cui il ragazzo imparò la verità dietro il mondo.

Dopo anni dall'inizio della prima stagione, L'attacco dei Giganti sta per rivelare il mistero che c'è dietro la serie e che attanaglia le teorie dei fan. Secondo voi, quale sarà il segreto nascosto in quel diario? E che infanzia ha vissuto Grisha Jaeger? Intanto, secondo alcune speculazioni, L'attacco dei Giganti è stato rinnovato per una quarta stagione anche se per ora non si ha ancora certezza sulla data di arrivo.