L'Attacco dei Giganti: l'episodio 5 è nella storia, MAPPA ringrazia con uno sketch di Eren

MAPPA ha appena pubblicato quella che è probabilmente la migliore illustrazione di sempre di Eren Jaeger, protagonista de L'Attacco dei Giganti, dopo la spaventose reazioni social all'episodio numero 5. La puntata, pubblicata in Giappone e Nord America nelle scorse ore, arriverà anche in Italia nella giornata di domani, su VVVVID e Prime Video.

L'anime è finito nelle tendenze USA con gli hashtag #Dichiarazionediguerra, #Eren, #Reiner e altri ancora, ed ha infranto il record dell'episodio 19 di Demon Slayer su Reddit, diventando la puntata più votata e premiata dagli utenti da quando esiste il subreddit anime. In calce potete dare un'occhiata al post, che vi consigliamo di non aprire per evitare spoiler.

Studio MAPPA comunque è intervenuto a causa delle incredibili reazioni dei fan, ringraziando per il supporto con le due meravigliose illustrazioni visibili in basso. La prima mostra Eren mentre osserva Reiner, con alle spalle l'intimidatorio Gigante d'Attacco, mentre la seconda mostra il protagonista mentre si rigenera la gamba.

Il prossimo episodio de L'Attacco dei Giganti si intitolerà "Il Gigante Martello", e come suggerisce il nome mostrerà l'entrata in scena dell'unico Gigante Mutaforma che i fan dell'anime non hanno ancora avuto modo di conoscere. Considerando il lavoro svolto da MAPPA sinora, possiamo aspettarci un altro grande episodio.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa stagione de L'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che sono stati rivelati in anticipo i titoli dei prossimi episodi dell'anime, e che la stagione corrente sarà molto meno longeva delle precedenti.