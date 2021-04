L'Attacco dei Giganti: l'ultimo episodio ha rivelato il peggior nemico dell'umanità

La prima parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti si è conclusa con un colpo di scena a dir poco spettacolare, che non ha solo alimentato i futuri sviluppi che vedremo nella seconda parte in arrivo nel 2022, prodotta sempre da Studio MAPPA, ma presentando finalmente la vera, e più grande, minaccia per l'umanità intera.

Eren Jaeger sta cercando in ogni modo di sottomettere gli Eldiani al suo volere per dare inizio al terribile piano elaborato da Zeke per "liberarli" dalle loro esistenze tormentate dalla superiorità di Marley. In questo ultimo episodio, Pieck è riuscita a cogliere di sorpresa Eren, dando un barlume di speranza a Marley. Tuttavia la situazione non sembra essere così rosea, in quanto, apparentemente, Pieck si mostra desiderosa di entrare a far parte degli Jaegeristi per salvare gli eldiani, sorprendendo, e sconvolgendo, la piccola Gabi che si sente nuovamente tradita.

Per mostrare che sta dicendo la verità, Pieck decide di mostrare ad Eren il nascondiglio dei suoi compagni attualmente nascosti tra le forze armate di Eldia. Una volta arrivati sul tetto dell'edificio militare, Jaeger domanda a Pieck di indicare il "nemico dell'umanità", ed è in quel momento che la giovane, stringendo la mano di Gabi, punta direttamente a lui, dando così la possibilità al Gigante Mascella di colpirlo con un attacco a sorpresa.



Poco dopo la trasformazione in Gigante, Pieck rassicura la sua compagna di essere sempre stata dalla parte di Marley, e mentre vengono protette dall'esplosione dal Gigante Mascella, scorgono in lontananza 5 aeronavi, con a bordo molti soldati e naturalmente Reiner, pronto a scatenarsi contro la più grande minaccia per l'umanità, Eren.

Ricordiamo che il Gigante Bestia ha ottenuto un fedele cosplay al femminile, e vi lasciamo scoprire da quale capitolo riprendere il manga dopo l'ultimo episodio.