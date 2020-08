L'Attacco dei Giganti: il primo episodio è il più scioccante di sempre secondo i fan

Mentre la produzione de L'Attacco dei Giganti 4 inizia a incontrare una serie di ostacoli che ne stanno minando la messa in onda a ottobre, in rete i fan hanno ripreso a recuperare la serie in vista della stagione finale. Ad ogni modo, un recente sondaggio ha decretato quale sia l'anime con il primo episodio più sconvolgente.

Ma a proposito della quarta serie dell'adattamento animato ispirato al manga di Hajime Isayama, recentemente sono emerse delle novità in merito al comparto tecnico, nella fattispecie in merito alla computer grafica. Lo Studio MAPPA ha infatti avviato una collaborazione con uno studio di CGI, con tanto di approdo nello staff di un esperto del settore, per incrementare gli sforzi e la resa finale, nonostante non sia chiaro in quali occasioni l'azienda ha intenzione di sfruttare tale tecnica.

Nei giorni scorsi, inoltre, Goo Ranking ha aperto una sondaggio a migliaia di persone per scoprire quale sia l'anime dal primo episodio più scioccante, ovvero quella puntata che ha spinto gli spettatori a continuare a seguire l'intera serie. Tra essi, dunque, spicca su tutti L'Attacco dei Giganti con il suo straordinario episodio 1 che in appena venti minuti mostrò ai telespettatori tutte le intenzioni brutali dell'opera. Le restanti posizioni della classifica qui seguono:

L'Attacco dei Giganti; Demon Slayer; Detective Conan; Mr. Osomatsu; Yu Yu Hakusho; The Promised Neverland; School-Live; Neon Genesis Evangelion; Kingdom; Pop Team Epic;

E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica, siete d'accordo? Fateci sapere la vostra personale top 3 nello spazio riservato ai commenti.