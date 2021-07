L'Attacco dei Giganti: Eren affronta Reiner in un'enorme e preziosa statua da collezione

La parola fine sta per arrivare anche per la trasposizione animata dell'Attacco dei Giganti con la seconda, e ultima, parte della quarta stagione realizzata dallo studio MAPPA. Mentre molti appassionati si chiedono come verrà rappresentato il finale nell'anime , il video unboxing di una prestigiosa statua da collezione è diventato virale.

La breve clip, che trovate in calce, è stata condivisa su TikTok da fiurefigure.th, e in poco più di 40 secondi l'utente ha voluto aprire la confezione di quello che potrebbe essere uno dei pezzi da collezione più ambiti dai fan della serie. Si tratta della sontuosa statua realizzata da Figurama Collectors in edizione limitata a 850 pezzi, ritraente l'iconico scontro tra Eren Jaeger e Reiner Braun, trasformati rispettivamente nel Gigante d'Attacco e Gigante Corazzato, visto nel corso della terza stagione dell'anime.

La statua appare estremamente dettagliata, come si nota nella quantità di pezzi presenti nella confezione, tra la nebbia che ricopre il campo di battaglia dei due giganti, fino ai tetti distrutti delle abitazioni circostanti, e alla presenza di una piccola figure di Mikasa, pronta a sferrare un attacco alla nuca di Reiner. Un prodotto straordinario, dall'altezza di circa 60 centimetri, un peso complessivo tra la solida base e i personaggi, di 25 chilogrammi, venduto a 1410 dollari.

Ricordiamo che il finale alternativo Shingeki no Requiem sarà un anime, e vi lasciamo ad un fedele cosplay dedicato al Gigante Mascella.