L'Attacco dei Giganti: Eren, Armin e Mikasa insieme nell'ultimo sketch di Isayama

Mentre molti appassionati dell'Attacco dei Giganti attendono la conclusione dell'anime, prevista per il 2022, altrettanti sono rimasti profondamente colpiti dalla fine del manga, che ha ricevuto pesanti critiche, alle quali però l'autore Isayama ha saputo rispondere, realizzando anche delle tavole aggiuntive, e partecipando a diverse interviste.

In vista di un prossimo incontro infatti il mangaka ha voluto ricordare ai lettori, e a chiunque fosse appassionato della sua opera, le origini della tragica avventura di Eren Jaeger, rappresentandolo insieme ai suoi due amici più cari, Mikasa e Armin. Nel corso della narrazione e col proseguire degli eventi, le diverse scelte discutibili fatte da Eren lo porteranno ad intraprendere un cammino per nulla condiviso dai due compagni sopracitati, evento che segnerà la rottura definitiva del trio originale di protagonisti.

Per questo motivo Hajime Isayama ha voluto disegnarli nuovamente insieme, felici e uniti, ancora ignari probabilmente di essere confinati sull'isola di Paradis, e in un momento in cui il tradimento di Eren non sembrava possibile. Potete vedere il simpatico sketch di Isayama, con anche una piccola caricatura di Mikasa, nel post riportato in fondo alla pagina.

Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è entrato nel Guinness World Record per l'edizione più grande mai fatta, e vi lasciamo ad un epico crossover che ritrae Eren come un Sith di Star Wars.