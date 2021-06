L'Attacco dei Giganti: Eren finisce in un Isekai nel fumetto promozionale del volume 34

L'ultimo volume dell'Attacco dei Giganti è stato finalmente pubblicato in Giappone, con le tavole aggiuntive che hanno fatto enormemente discutere la community nelle scorse settimane, e per promuoverne la vendita, il quotidiano Asahi Shimbun ha dedicato un'intera pagina all'opera, disegnata dallo stesso autore Hajime Isayama.

Come potete vedere dall'immagine in questione riportata in fondo alla pagina, Isayama ha reso Eren protagonista di una breve avventura isekai. Jaeger infatti si reincarna nel Giappone odierno, per essere quasi istantaneamente investito da un camion, evento che lo trasporta in quello che sembra essere il mondo di un videogioco fantasy. Osservato con diffidenza da tre personaggi stravaganti, Eren non esita a manifestare subito i suoi poteri da Gigante, schiacciando una rana gigante che stava spaventando alcuni abitanti del luogo.

L'aspetto esilarante di questa avventura emerge anche dal titolo: "Quella volta in cui mi reincarnai per poco in Giappone ma poi morii e finii reincarnato in un altro mondo dove nessuno sembrava preoccuparsi di me fino a quando non mi sono trasformato in un Gigante per poco tempo e improvvisamente tutti hanno iniziato ad agitarsi nel palmo della mia mano." Una simpatica iniziativa con un diretto riferimento all'isekai Vita da Slime, la serie di light novel edita da Kodansha, scritta da Fuse e disegnata da Mitz Vah. Fateci sapere cosa ne pensate di questa trovata pubblicitaria con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Kodansha ha pubblicato anche un toccante video promozionale per il volume 34, e vi lasciamo alla data d'uscita del character guidebook finale.