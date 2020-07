L'Attacco dei Giganti: Eren, Historia e Ymir al centro di una bella e inquietante fan art

Siamo a fine luglio, ciò vuol dire che si avvicina sempre di più la data di uscita di L'Attacco dei Giganti 131. Un capitolo naturalmente atteso, com'è ormai da anni a questa parte per il manga di Hajime Isayama, ma col tempo che passa ogni storia assume sempre più importanza vista la vicinanza del finale.

Nel capitolo 130 di L'Attacco dei Giganti abbiamo conosciuto le vere intenzioni di Eren Jaeger ma anche lo stato di Historia Reiss e un suo flashback. I due sono personaggi centrali nelle vicende e da poco si è unita anche Ymir, la progenitrice di Eldia e del potere dei giganti. La ragazzina intrappolata al crocevia dei sentieri ha ceduto il suo potere al protagonista, rendendolo una creatura mostruosa e capace di influenzare i giganti colossali che erano nascosti nelle mura su Paradiso.

Questi tre personaggi sono stati raccolti in un'unica illustrazione dai toni scuri e neri dove spiccano in parte l'argento, l'oro e il rosso. Questa fan art che potete vedere in calce di un autore purtroppo sconosciuto ci mostra questi tre eldiani con un fascino oscuro e inquietante. Ci sono tanti dettagli relativi agli ultimi capitoli, dalle ossa e il richiamo all'albero in cui Ymir divenne il gigante progenitore, così come poi il bambino che Historia sta portando in grembo che si nota in alto a destra.

Intorno e nei cerchi si possono poi vedere varie figure e intrecci che richiamano alla cultura germanica e nordica, a cui Isayama ha spesso fatto riferimento per i capitoli di L'Attacco dei Giganti. Vi piace questa immagine?