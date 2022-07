L'Attacco dei Giganti: Eren incontra la 'Notte Stellata' di Van Gogh in una fan-art

Siete alla ricerca di un nuovo wallpaper per il vostro smartphone? La community de L'Attacco dei Giganti, in attesa di novità sull'ultima tranche di episodi della parte 3 della final season, sta continuando a supportare il capolavoro di Hajime Isayama con straordinarie manifestazioni di creatività.

Da qualche settimana a questa parte Studio MAPPA ha interrotto la fuga di notizie in merito all'ultima parte della stagione 4, salvo rivelare la locandina ufficiale del nuovo cofanetto Blu Ray. Il silenzio non ha impedito però i fan dal continuare a supportare la saga con interpretazioni completamente originali, come dimostra questa fan-art che unisce il Gigante d'Attacco con l'Eva 01 di Neon Genesis Evangelion.

Sulla stessa scia di quest'opera brilla anche la geniale creazione di Termijavi, un artista talentuoso che ha provato a trasformare la celebre scena di Eren di fronte a 'quell'albero' con lo stile di un genio dell'arte, Vincent Van Gogh. In particolare, il protagonista è stato ricostruito insieme all'ambiente circostante con i colori e del tratto stilistico della Notte Stellata, uno dei capolavori del famoso pittore.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.