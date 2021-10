L'Attacco dei Giganti: Eren Jaeger signore dei sith in questo crossover con Star Wars

L'Attacco dei Giganti è uno degli anime più famosi del momento, nonché di sempre. La creazione di Hajime Isayama ha infiammato tutto il mondo grazie alle sue trame brutali e criptiche in un mondo molto simile a quello reale, con guerre e intrighi. Per questo il fandom è sempre molto attivo tra cosplay e altre creazioni come fanart.

L'illustratore A2T Will Draw, famosissimo perché nel corso degli anni ha disegnato i personaggi di Dragon Ball con altri stili e non solo, ha deciso di tornare su uno stile più classico per proporre un crossover tra L'Attacco dei Giganti e Star Wars. Il protagonista Eren Jaeger si mostra così in un modo unico diventando un signore dei sith.

L'Eren che abbiamo visto nella quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, in quel momento in cui indossa il cappotto datogli da Floch dopo essere evaso di prigione, viene preso a modello per l'immagine in basso. Il ragazzo però stavolta, oltre il cappotto, porta con sé anche una spada laser rossa, tipica dei sith, e una maschera che ricorda quella indossata da Darth Vader e Kylo Ren.

Il protagonista diventa quindi molto più oscuro, aggiungendo un ulteriore tono dark agli ultimi eventi de L'Attacco dei Giganti. Chissà se non sarà da spunto per un'eventuale seconda stagione di Star Wars: Visions.