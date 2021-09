L'Attacco dei Giganti: Eren Jaeger è terrificante nell'artwork dell'autore di Tokyo Ghoul

Quando si parla di manga seinen e dark fantasy, è impossibile non citare L'Attacco dei Giganti e Tokyo Ghoul, due opere geniali che hanno appassionato milioni di lettori. Sui Ishida, autore della storia con Ken Kaneki, è sempre stato un grande appassionato dell'opera del collega Hajime Isayama, e in basso potete vedere una sua creazione dedicata al protagonista Eren Jaeger.

Realizzata con l'iconico tratto dettagliato e dark di Ishida, l'illustrazione mostra Eren mentre impugna la spada in dotazione all'Armata Ricognitiva, con un terrificato Grisha Jaeger nel riflesso dell'arma. L'artwork originale, pubblicata per celebrare la fine della serie, ha ricevuto oltre 200.000 mi piace su Twitter, e oggi ve la riproponiamo a diversi mesi di distanza dalla conclusione del manga.

A differenza di Isayama, il cui futuro al momento non è ancora definito, Sui Ishida sta lavorando a una nuova serie chiamata Choujin X, disponibile gratuitamente su MangaPlus e presto in uscita su un settimanale giapponese. Nel caso in cui foste appassionati allo stile del mangaka, il nostro consiglio è di recuperarla al più presto.

E voi cosa ne dite di questa illustrazione? Vi piace? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che l'anime de L'Attacco dei Giganti tornerà nel 2022, con l'ultima parte della stagione finale.