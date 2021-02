Jojo incontra il Mago di Oz: uno stravagante crossver nell'artwork di un fan

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo è caratterizzata da personaggi stravaganti, resi unici tramite lo stile di Hirohiko Araki e inseriti molto spesso in situazioni soprannaturali. Giusto per rendere ulteriormente stravagante la storia degli Joestar un fan li ha resi protagonisti di una particolare illustrazione dedicata al Mago di Oz.

Una delle espressioni più bizzarre delle serie si ritrova sicuramente nel personaggio di Rohan Kishibe, e il recente debutto della miniserie anime su Netflix, ha avvicinato molti spettatori all'avventura del celebre mangaka, presentato inizialmente come antagonista nella tranquilla cittadina di Morioh, in Diamond is Unbreakable. Ciò ha reso meno pesante l'attesa delle prossime stagioni dell'anime, di cui dovrebbero arrivare annunci durante il JOESTAR The Inherited Soul, previsto per il 4 aprile 2021, probabilmente il più grande evento mai organizzato riguardante l'opera di Araki.

In particolare un appassionato, in seguito alla visione del film il Mago di Oz, ha deciso di trasformare alcuni dei personaggi della serie, come Jotaro Kujo, Dio Brando e Joseph Joestar nell'Uomo di Latta, Elphaba e il Leone Codardo, ottenendo il simpatico e colorato disegno che potete vedere nel post riportato in calce.

Ricordiamo che Speedwagon è stato omaggiato con un fedele cosplay, e vi lasciamo ai dettagli su un parco a tema dedicato alla famiglia Joestar.