L'Attacco dei Giganti: Eren Jaeger torna nell'esilarante cosplay di LowCost

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ha mostrato una versione diversa di Eren, apparso come un veterano di guerra nella nazione di Marley, per dare inizio all'assalto che ha portato ai sanguinosi eventi visti negli ultimi episodi, che hanno in qualche modo dato più potere allo stesso protagonista, rappresentato in un simpatico cosplay.

Le brutali azioni di Eren hanno sconvolto anche molti dei suoi compagni, soprattutto per il numero di innocenti rimasti uccisi durante la sua marcia su Marley, e mentre l'Armata Ricognitiva pensa a risolvere la situazione riguardo il piano di Zeke, lo Jaeger più giovane sembra essere distaccato e non totalmente coinvolto nell'operazione. La discussione tra Armin, Mikasa, Jean e Connie ha come risultato la diffidenza nei confronti di Jaeger, e la preoccupazione riguardo quanto sangue dovrà essere ancora versato prima della fine della guerra.

Ancora una volta, ad omaggiare il personaggio di una serie animata, è tornato @lowcostcosplayth, che nelle scorse settimane ha mostrato il suo ingegno in cosplay come Sasha Blouse ed Ace di ONE PIECE, e il quale stavolta ha voluto vestire i panni dello stesso Eren, mettendosi nella posa di una delle immagini della quarta stagione, come potete vedere dal post presente in fondo alla pagina.

Ricordiamo che preoccupazioni e prigionia sono emerse nella preview dell'episodio 12, e vi lasciamo ai dettagli riguardo la conclusione della quarta stagione, rivelati dallo stesso studio MAPPA.