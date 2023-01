L'Attacco dei Giganti: Eren 'miserabile' per l'autore in una certa situazione, ecco quale

La storia de L'Attacco dei Giganti è ormai ben nota a tutti. Il giovane Eren Jaeger, un ragazzo che vive nel distretto murato di Shiganshina e che sogna di ammazzare tutti i giganti per poter esplorare finalmente il mondo esterno, vede la morte in faccia, che si materializza nel terribile massacro della madre.

Da lì in poi Eren farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo, e il primo passo è naturalmente unirsi all'Armata Ricognitiva, all'epoca guidata da Erwin Smith. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti poi intraprenderà il percorso che conosce tutto il pubblico, sia quello del manga che quello dell'anime, con la situazione che si è generata al momento con la marcia di Eren verso la libertà e la morte. Ma cosa sarebbe successo se Eren non fosse riuscito a unirsi all'Armata Ricognitiva?

È questa la domanda a cui risponde l'autore Hajime Isayama in una recente intervista. Nei primi volumi infatti, durante l'allenamento, Eren si unisce alla divisione di allenamento ma non riesce a controllare per bene il dispositivo di manovra tridimensionale a causa di un difetto. In quel momento, rischiava di essere mandato a casa per incapacità alla vita di soldato. Cosa sarebbe successo dopo? Il mangaka, incitato dal quesito, ha affermato quanto segue.

"Penso che Eren avrebbe vissuto una vita miserabile. Avrebbe avuto una vita insoddisfacente, a essere onesti. Ed essendo all'interno di Paradis, probabilmente avrebbe continuato a essere oppresso o si sarebbe estinto senza poter fare alcunché. O avrebbe vissuto senza sapere che la sua vita sarebbe terminata presto. Avrebbe potuto vivere fino al limite dei 13 anni."

Infatti all'epoca Eren aveva già il Gigante d'Attacco ceduto dal padre, e quindi aveva una vita limitata. Quindi il protagonista del manga e dell'anime non avrebbe trovato altre strade e sarebbe stato destinato a una vita poco significativa.