L'Attacco dei Giganti, Eren non è mai stato così vivo come nell'ultimo cosplay di un fan

Fare cosplay è un'arte, non una cosa semplice e banale. Riuscire a realizzare un'interpretazione federe di un personaggio di una determinata opera è un ruolo estremamente complicato. Difficoltà che non hanno fermato un appassionato de L'Attacco dei Giganti, diventato virale grazie al suo ultimo cosplay.

Prima di procedere nella descrizione della foto, ci teniamo a ricordarvi che la foto potrebbe risultare leggermente spoiler per coloro che non sono pratici delle vicende del manga. Infatti, la realizzazione di Eren ripercorre una maturità mostrata solo qualche capitolo più avanti la fine della terza stagione dell'anime.

Non solo l'Attacco dei Giganti è cambiato nel corso degli anni, ma proprio come l'opera stessa anche i personaggi al suo interno hanno avuto un graduale processo di invecchiamento. Al protagonista dell'opera non poteva mancare una maturazione fisica, un trapasso di età che hanno trovato il culmine nell'ultimo cosplay realizzato da fxxky_71. Eren viene ripreso con i capelli più lunghi, l'iconica benda sintomo dell'arco narrativo in corso e i primi segni di una barba incolta sul mento.

Se pensiamo di aver fatto la conoscenza del giovane membro del Corpo di Ricerca in tenera età, fa un certo effetto vedere come il tempo stia passando anche nell'opera di Hajime Isayama. Una crescita che non risparmia nessuno, nemmeno i nostri eroi, soprattutto ora che il manga sta finendo.

E voi, invece, cosa ne pensate dello strepitoso cosplay di Eren maturo? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!