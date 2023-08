L'Attacco dei Giganti: Eren diventa Oppenheimer in questa fan art da poster del film

L'Attacco dei Giganti è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama tra il 2009 e il 2021, diventato nel giro di pochi anni uno dei più influenti di tutto il decennio appena conclusosi. La storia è ambientata in un mondo dove l'umanità è minacciata da enormi creature antropomorfe note come i giganti.

Gli ultimi sopravvissuti dell'umanità si rifugiano all'interno di tre enormi mura per proteggersi dai giganti, ma tutto cambia quando un gigante capace di superare anche l'altezza di quelle mura distrugge la loro barriera esterna. E così il protagonista Eren giurerà vendetta, dando inizio alla vera storia de L'Attacco dei Giganti, dopo dei primi episodi carichi di angoscia e lutto. Una determinazione che è perdurata fino alla fine, dati gli eventi del Boato della Terra scatenato da Eren negli ultimi episodi di Attack on Titan. E ora Eren si trova con altri panni.

Oppenheimer è una figura storica riconosciuta per il suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso questo importante scienziato è stato raccontato nel film omonimo, interpretato da Cillian Murphy, e che sta facendo incetta di successi in tutto il mondo ad eccezione dell'Italia, la cui proiezione è prevista per la seconda metà d'agosto. Il successo di Oppenheimer ha ispirato un fan che ha deciso di creare una fan art sui generis.

E così, nel disegno che potete osservare in basso, c'è Eren Jaeger come Oppenheimer nella locandina del suo film: vestito con gli stessi abiti che portava a Paradis, Eren fa da guida per un'orda di giganti che scateneranno la loro furia sul mondo, con un livello distruttivo nettamente superiore a quello della bomba atomica sganciata sul Giappone nel 1945. Un'illustrazione particolare che ricorda ancora di più ciò che sta facendo il protagonista di Attack on Titan.