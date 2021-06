L'Attacco dei Giganti: Eren e i personaggi principali nella realtà grazie ad un'artista

Nella stesura del suo attuale massimo capolavoro, L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama ha unito l'elemento fantasy ad una forte psicologia dei personaggi indagando nel profondo la loro psiche tormentata dalle lunghe guerre. Ma come apparirebbero i volti del protagonisti dell'opera nella realtà?

In attesa di conoscere le prossime novità in merito a L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, che presumibilmente conosceremo durante i MAPPA Stage 2021 a partire dal prossimo 27 giugno, nel frattempo gli appassionati del capolavoro di Isayama continuano a supportare il franchise nonostante la storia sia ormai conclusa da oltre due mesi sul fronte cartaceo. A tal proposito, un artista ha recentemente tentato l'impresa di ricostruire i loro volti nella realtà.

Odeliasenpai è il nome dell'artista che è riuscita a ricostruire un aspetto fedele dei personaggi immaginari di Hajime Isayama. Il risultato in questione, che potete scorrere tramite la galleria di immagini allegate in calce alla notizia, permettono di visualizzare nella realtà Eren, Mikasa, Historia, Reiner e tutti quei personaggi che hanno avuto un ruolo importante per L'Attacco dei Giganti. Il tutto, ovviamente, è stato reso possibile grazie alla combinazione Artbreeder più Photshop per gli ultimi ritocchi.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'impresa di Odelia, sono abbastanza simili ai protagonisti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.