L'Attacco dei Giganti: Eren diventa un Sith in un epico crossover con Star Wars

Capitolo dopo capitolo, L'Attacco dei Giganti è diventata una delle serie più popolari degli ultimi i tempi, e ormai non è raro vedere crossover con i big dell'intrattenimento mondiale. Proprio a questo proposito, il noto artista A2T Will Draw ha recentemente realizzato un crossover con un'altra serie leggendaria, Star Wars, e il risultato vi lascerà a bocca aperta.

In calce potete dare un'occhiata allo splendido disegno del giovane artista statunitense. L'immagine mostra Eren così come ritratto nell'epica visual de L'Attacco dei Giganti 4, ovvero mentre indossa il suo abito dopo essersi ricongiunto con gli jaegeristi. Come potete vedere le citazioni a Star Wars sono parecchie, dall'utilizzo della Spada Laser rossa tipica dei Sith alla splendida maschera di Kylo Ren, qui ornata con la dentatura del Gigante d'Attacco.

Il video mostra anche nello specifico i passaggi seguiti dal disegnatore, e come potete notare il lavoro dietro la realizzazione di un artwork simile è tutt'altro che semplice. Il risultato, premiato dai follower con decine di migliaia di mi piace, è davvero eccezionale, e sottolinea ancora una volta l'importanza e l'unicità di queste due serie.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che potrete rivedere Eren Jaeger in azione ne L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2, la seconda e ultima parte dell'anime in uscita il prossimo inverno.