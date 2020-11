L'Attacco dei Giganti: un'esilarante omaggio al Gigante Colossale riduce in lacrime i fan!

Il Gigante Colossale è uno degli antagonisti più celebri de L'Attacco dei Giganti, a causa della spaventosa mole di gif e citazioni presenti sul web. Il volto del distruttore di Shiganshina è letteralmente inconfondibile, e proprio a questo proposito un fan ha deciso di dedicargli un'originalissima opera d'arte.

Come potete vedere in calce un utente Reddit ha deciso di intagliare il volto del Gigante Colossale su un frutto, realizzando una magnifica riproduzione tanto curata quanto di dubbio gusto. Gli altri utenti hanno premiato gli sforzi del ragazzo con più di 16.000 upvote, rendendo la sua opera una delle più popolari in un subreddit con più di un milioni di iscritti.

L'Attacco dei Giganti è una delle serie più popolari al mondo, con milioni di spettatori anche in occidente. La prime tre stagioni dell'anime sono disponibili su Netflix e VVVVID, mentre la quarta, quella finale, debutterà tra poco meno di due settimane. Secondo quanto dichiarato dall'autore Hajime Isayama, il manga è attualmente ad una manciata di capitoli dalla conclusione.

E voi cosa ne pensate di questo assurdo omaggio? Promosso o bocciato? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste prepararvi per l'inizio della stagione 4 dell'anime, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento su L'Attacco dei Giganti.