L'Attacco dei Giganti: un fan analizza le quattro fasi dell'anime

Mentre lo studio MAPPA è al lavoro sulla quarta stagione di L'Attacco dei Giganti, un appassionato del manga di Hajime Isayama dà uno sguardo alle passate stagioni della trasposizione animata individuando, per ognuna, un tema.

La pubblicazione della nuova serie è imminente e ci giungono notizie che L'Attacco dei Giganti 4 arriverà in Italia in simulcast su VVVVID. Questa nuova parte dell'opera vedrà i protagonisti in una situazione completamente differente da quella presentata all'inizio del manga. Nei primi numeri Eren, Armin e Mikasa vivevano circondati da mura, intimoriti dalla presenza di numerosi giganti al di fuori di esse. Con l'assalto dei giganti Colossale e Corazzato i bambini videro concretizzarsi le proprie paure decidendo, una volta cresciuti, di arruolarsi nell'Armata Ricognitiva per riconquistare i territori sotto il dominio degli enormi nemici. La storia narrata nella quarta stagione, però, ci presenta i nostri pronti a dichiarare guerra alla nazione di Marley dando vita ad uno scontro che scambierà il ruolo degli eroi con quello dei villain.

In attesa della prossima pubblicazione animata, un utente Reddit ci mostra la propria analisi delle quattro stagioni della trasposizione del manga. Nel post riportato al termine della news vediamo infatti le immagini rappresentative di ogni parte della storia sopra le quali è stata posta una scritta che riassume il tema narrato:

revenge , ad indicare la rivalsa del genere umano contro i giganti;

, ad indicare la rivalsa del genere umano contro i giganti; betrayal , a causa del tradimento di alcuni compagni;

, a causa del tradimento di alcuni compagni; truth , poiché si viene a conoscenza della verità sull'origine dei giganti;

, poiché si viene a conoscenza della verità sull'origine dei giganti; freedom, per il tentativo dei protagonisti di ottenere finalmente la libertà.

Restiamo quindi in attesa di scoprire come agirà l'Armata Ricognitiva per raggiungere il proprio scopo, nel frattempo possiamo ammirare il character design che ci verrà mostrato in L'Attacco dei Giganti 4.